В Чернигове мужчина погиб, упав в цистерну с жидким цементом
11:26, 16 июля 2012Общество
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При перекачивании жидкого цемента из железнодорожной цистерны в грузовик рабочий упал в емкость с раствором.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Территориального управления МЧС в Черниговской области.
Несчастный случай произошел на территории ООО "Стинком". При перекачивании жидкого цемента из железнодорожной цистерны в грузовик рабочий упал в емкость с раствором.
Через семь минут на место происшествия прибыло подразделение МЧС. Спасатели с помощью пожарных поясов вытянули пострадавшего из цистерны и передали медработникам скорой помощи, однако по дороге в больницу мужчина умер.
По факту происшествия правоохранительные органы проводят следствие.
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