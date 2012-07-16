В Чернигове мужчина погиб, упав в цистерну с жидким цементом

11:26, 16 июля 2012
Общество
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При перекачивании жидкого цемента из железнодорожной цистерны в грузовик рабочий упал в емкость с раствором.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Территориального управления МЧС в Черниговской области.

Несчастный случай произошел на территории ООО "Стинком". При перекачивании жидкого цемента из железнодорожной цистерны в грузовик рабочий упал в емкость с раствором.

Через семь минут на место происшествия прибыло подразделение МЧС. Спасатели с помощью пожарных поясов вытянули пострадавшего из цистерны и передали медработникам скорой помощи, однако по дороге в больницу мужчина умер.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят следствие.

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