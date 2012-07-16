Абитуриенты подали уже более миллиона заявлений

По состоянию на 7.00 16 июля абитуриенты уже подали в высшие учебные заведения более 1 миллиона заявлений, каждое восьмое заявление подано в электронном виде.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины.

Заместитель директора департамента высшего образования Минобразования Николай Фоменко заметил, что в приемных комиссиях нет очередей абитуриентов.

«В соответствии со статистическими данными, за две недели вступительной кампании поступающие подали 1 млн 061 тыс. 343 заявления для участия в конкурсном отборе на вступление в высшие учебные заведения Украины. Это рекордный показатель. При этом высшие учебные заведения были готовы к такой работе с поступающими. В приемных комиссиях очередей нет, поскольку вузами созданы необходимые условия для работы технических секретарей приемных комиссий и подачи заявлений поступающими. При многих вузах работают студенческие волонтерские отряды и организовано дежурство представителей кафедр для проведения информационно-разъяснительной работы относительно будущего профессионального направления поступающих», - сказал Н.Фоменко.

Он добавил, что в целом во вступительной кампании уже приняли участие 370 тыс. 103 человека, из них системой электронной подачи воспользовались 46 тыс. 532 абитуриента. В электронном виде отправлено 134 тыс. 947 заявлений.

Самыми активными являются абитуриенты таких областей: Донецкая – 87 тыс. 918 заявлений; Днепропетровская – 82 тыс. 330; Киев – 69 тыс. 732; Львовская область – 63 тыс. 218; Харьковская – 46 тыс. 450; Киевская – 45 тыс. 118; Одесская – 45 тыс. 117; Луганская - 41 тыс. 760; Житомирская – 37 тыс. 556; Волынская – 36 тыс. 688.

«За выходные несколько изменилась пятерка лидеров среди высших учебных заведений по количеству полученных заявлений. Теперь наибольшее количество лиц выразили желание обучаться в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт», Национальном авиационном университете, Национальном университете «Львовская политехника» и Донецком национальном университете. Все учебные заведения работают с Единой государственной электронной базой по вопросам образования», - подчеркнул Н.Фоменко.

Как сообщал УНИАН, вступительная кампания в Украине началась 2 июля и будет продолжаться до 31 июля.