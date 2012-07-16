На Почтовую площадь стягивают технику

На Почтовой началось строительство новой развязки.

Как пишет газета «Сегодня», в воскресенье на Почтовую площадь начали стягивать технику.

Недалеко от здания «Киевпасстранса» вчера был организован строительный городок, привезены ограждения, рабочие монтировали бетонные барьеры и разбирали пешеходную плитку.

«Есть распоряжение по перекрытию движения, будут локальные ущемления в проезде транспорта. Возле Речвокзала будет строиться подпорная стенка для пешеходной платформы, а также переноситься телефонные коммуникации», — сообщил директор «Киевпроекта», автор проекта реконструкции Владимир Воробьев.

Полностью перекрыть движение на Набережном шоссе и Набережно-Крещатицкой планируют ближе к зиме, когда будут строить тоннель.

Напомним, на Почтовой площади планируют построить тоннель с эстакадами и пешеходную площадь с фонтаном. С сегодняшнего дня частично ограничат движение на подъездах к площади — Набережном шоссе и Набережно-Крещатицкой.