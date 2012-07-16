Непогода в Украине унесла человеческую жизнь

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

В частности, вчера в Черкасской области в результате сильного дождя и шквалистых порывов ветра погиб человек.

В 8 населенных пунктах Звенигородского, Чернобаевского, Тальновского районов и г. Канев в регионе повреждено 50 крыш частных жилых домов и 5 объектов социальной сферы, повалены деревья.

В Киевской области в результате сильного дождя и шквалистых порывов ветра в 24 населенных пунктах Мироновского, Тетиевского, Таращанского и Рокитнянского районов произошло частичное повреждение 121 кровли частных жилых домов, 5 зернохранилищ, Мироновской центральной районной больницы и городской администрации, повалены деревья.

4 человека пострадали, они госпитализированы.

Подразделениями МЧС и коммунальными службами проводятся работы по ликвидации последствий непогоди. Убытки уточняются.