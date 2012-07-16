В Украине объявили штормовое предупреждение
08:27, 16 июля 2012Общество
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По всей территории Украины, кроме Крыма, Приазовья, Луганской и Донецкой областей ожидаются грозы, град и шквалы.
Синоптики объявили штормовое предупреждение
В Украине на понедельник объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщает пресс-служба МЧС, в Украине, кроме Крыма, Приазовья, Луганской и Донецкой областей, ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в центральных областях, а днем и в Харьковской области местами сильные ливни.
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