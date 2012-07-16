В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине на понедельник объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Украине, кроме Крыма, Приазовья, Луганской и Донецкой областей, ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в центральных областях, а днем и в Харьковской области местами сильные ливни.