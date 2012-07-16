В Кировограде заканчиваются места на кладбищах

Об этом сообщает официальный сайт Кировоградского городского совета со ссылкой на директора КП «Ритуальные услуги» Александра Еременко.

По его словам, территория нескольких городских кладбищ уже максимально занята под захоронение, земельные участки фактически закончились. Городская власть ищет возможности для решения проблемы. На сегодняшний день подготовлены проекты решений относительно отвода земельных участков площадью 8 и 4 га вблизи существующих кладбищ. Также рассматривается вопрос выделения земли для организации новых мест захоронений за пределами Кировограда, для чего ведутся переговоры с райгосадминистрацией.

По мнению А.Еременко, рано или поздно придется реализовывать в украинских городах проекты крематориев. Пока они функционируют только в Киеве, Одессе и Харькове, поскольку их содержание является недешевым.

В целом, площадь закрытых и действующих кладбищ в Кировограде - свыше 250 га.

Насущной проблемой всех кладбищ города остается вандализм. Крадут, в основном, оградки могил, но также не гнушаются живыми и искусственными цветами, которые потом перепродают, говорится в сообщении.