Прокуратура объяснила смерть рыбы в реке

Как передает корреспондент УНИАН, к такому выводу пришли сотрудники прокуратуры Ровенской области, которые проверяли причины массовой гибели рыбы в реке.

Правоохранители проверили несколько версий этого явления. В частности, о том, что воду могли попасть выбросы химчистки, которая функционирует возле реки. Подозрения пали и на один из рынков, откуда во время непогоды нечистоты могли попасть в Устю. Однако, как сообщили в прокуратуре, в обоих случаях экспертиза этих версий не подтвердила. Зато прокурор области Василий Присяжнюк убежден, что рыба в Ровно гибнет из-за бесхозяйственности.

"Уже 20 лет есть проект по углублению реки Устя, и все, приходящие мэрами, клянутся, что они углубят русло Усти. Все клянутся и никто ничего не делает. Это бесхозяйственность. А Устя в этом месте неглубокая - сантиметров 40-50, и в период дождей больших эта грязь стекается со всего города, она просто уходит в воду», - отметил прокурор области.