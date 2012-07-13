В ДТП в Украине снова пострадали россияне

Десять россиян госпитализированы с травмами средней и легкой степени тяжести после ДТП в Полтаве.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления информации МЧС РФ Елену Смирных.

В Полтаве сегодня днем свадебный кортеж столкнулся с грузовиком.

"При ДТП на Украине пострадали десять российских граждан, они госпитализированы с травмами средней и легкой степени тяжести", - сказала Е.Смирных.

Украинская сторона приводит другие данные о пострадавших россиянах. Пресс-служба УМВД Украины в Полтавской области сообщает, что всего госпитализированы десять человек, в том числе восемь граждан России.

"После осмотра пассажиров госпитализированы всего десять человек, из них восемь - граждане Российской Федерации, которые прибыли на Полтавщину на свадьбу родственников. Остальным людям оказана первая медицинская помощь", - сообщает УМВД в Полтавской области.

Ранее МВД Украины сообщало о том, что первичная медицинская помощь была оказана 17 пострадавшим.

МЧС Украины в свою очередь сообщило о том, что в результате ДТП пострадали 17 пассажиров микроавтобуса, из которых десять - граждане России. Все пострадавшие были доставлены в городскую и областную клинические больницы, семь человек после оказания помощи отпустили домой. По данным украинского МЧС, оба водителя не пострадали.