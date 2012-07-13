В НАТО решили с оптимизмом посмотреть на будущее украинской армии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня украинским журналистам директор отдела сотрудничества и региональной безопасности НАТО генерал-майор Карлос Бранко.

“Одна из сфер сотрудничества - трансформация и реформирование армии... Мы смотрим на этот вызов с оптимизмом”, - сказал он.

Генерал-майор отметил, что одной из самых больших проблем на пути реформирования Вооруженных сил Украины остается вопрос финансирования.

“Вместе с тем мы можем видеть определенный свет в конце тоннеля”, - сказал он.

По его словам, как позитив в НАТО воспринимаются подписание Президентом Украины Национальной стратегии безопасности и Военной доктрины, а также увеличение оборонного бюджета Украины.

“Мы анализируем эти вещи. Вы знаете, когда смотришь на бокал, всегда можно сказать, что он или полуполный, или полупустой. Мы пытаемся использовать позитивный, оптимистичный подход, поскольку мы считаем, что с негативной точки мы не сможем поднять энергию для ответа на этот вызов”, - сказал К.Бранко.

“Реальность в том, что у нас есть определенная надежда. И это не просто красивые слова, чтобы осчастливить людей”, - добавил он.