Гран-при Одесского кинофестиваля вручат зрители

В Одессе открылся третий международный кинофестиваль (ОМКФ).

Как передает корреспондент УНИАН, в этом году фестиваль будет проходить в театре музыкальной комедии.

На пресс-конференции по поводу открытия мероприятия президент Одесского кинофестиваля Виктория Тигипко сообщила, что на нынешнем фестивале впервые Гран-при вручат фильму, который выберут зрители.

«На третьем Одесском международном кинофестивале впервые Гран-при будут вручать зрители – то есть главного победителя будут выбирать по зрительским симпатиям. К тому же, в этом году на кинофестивале вручат приз лучшему украинскому фильму в рамках национальной программы. Если в 2010 году нас посетили 40 тысяч зрителей, в 2011 – 70 тысяч, то в 2012 году мы ожидаем стотысячную аудиторию», - отметила В.Тигипко.

По ее словам, в этом году аудиторию ожидает много новшеств.

Также свой приз конкурсантам ОМКФ вручит жюри, в состав которого вошли прошлогодний победитель в номинации “Лучший режиссер”, бельгийский мастер Олиас Барко, немецкий актер Александр Фелинг и директор кинофестиваля “Молодость” Андрей Халпахчи. Председателем международного жюри стал почетный президент Международной федерации кинопрессы Андрей Плахов.

«Мы не сравниваем Канны с Одессой: в Каннах старый кинофестиваль, в Одессе – молодой. Но мы приложим все усилия, чтобы выбрать действительно лучшую ленту. А лучшим станет фильм, который действительно сумеет растрогать нас, хорошо высветить атмосферу и эмоции. Это главный критерий», - отметил А.Плахов.

На третьем Одесском международном кинофестивале уже традиционно действуют две платформы: «Кинорынок» - место встречи профессионалов и «Летняя киношкола», в рамках которой выступят 10 отечественных и всемирно известных кинематографистов. Еще одним новшеством стала Школа кинокритиков, в которой отобранных участников будут учить основам киножурналистики.

Специальным гостем кинофестиваля станет ирландский актер, звезда фильма “Темный рыцарь” Килиан Мерфи. В 2010 году специальным гостем ОМКФ был актер Рутгер Хауэр, в 2011 году – голливудская звезда Джон Малкович.

Также в этом году на фестиваль пожалуют итальянская кинозвезда Клаудиа Кардинале, британский режиссер Питер Гринуэй, дочь Чарли Чаплина Джеральдин Чаплин, голливудская звезда Майкл Медсен, известный немецкий актер Гедеон Буркхарт, режиссер Фил Волькен и другие звезды первой величины.

Третий Одесский международный кинофестиваль продлится до 21 июля.

В состав конкурсной программы входит 8 лент из разных стран мира. Лучший фильм получит приз “Золотой Дюк” и премию в размере 15 тыс. долларов.

В украинской конкурсной программе принимают участие 18 лент, победитель получит денежный приз - 50 тыс. грн.

В 18.00 по красной дорожке пройдут итальянская кинодива 70-х Клаудиа Кардинале, британский режиссер Питер Гринуэй, дочь Чарли Чаплина Джеральдин Чаплин, голливудская звезда Майкл Медсен, известный немецкий актер Гедеон Буркхарт, режиссер Фил Волькен и другие звезды первой величины.

Справка УНИАН. Одесский международный кинофестиваль был основан в 2010 году и проводится при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Одесской облгосадминистрации и Одесского горисполкома. Фестиваль проходит под патронатом губернатора Одесской области Эдуарда Матвийчука.