УАПЦ хотят запретить службы в Андреевской церкви

В УАПЦ считают это попыткой лишить их храма, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Вопрос о необходимости запретить УАПЦ ежедневные богослужения в Андреевской церкви поднял председатель наблюдательного совета Национального заповедника "София Киевская", академик Петр Толочко.

Он заявил, что недавно посетил храм и убедился, что памятник архитектуры пребывает "в ужасном состоянии".

В 1919 году церковь была передана УАПЦ и находилась в ее пользовании до 1938 года. В 2001 году Кабинет министров разрешил УАПЦ использовать помещение Андреевской церкви для богослужений во время пасхальных праздников, в дни двунадесятых и храмовых праздников. В 2009 году УАПЦ позволили проводить богослужения в храме ежедневно.

"Сейчас церковь находится в управлении Украинской автокефальной церкви, и посмотрите, во что она превратилась! Там ходят какие-то полуоборванные служки, горят свечи, все это капает на пол, и никто не убирает. Копоть летит на стены, оседая на бесценных фресках",— возмутился Толочко. По его словам, вопрос о сохранности памятника следует решать "на государственном уровне": "Это должен быть музейный комплекс, а не храм. Если и пускать туда религиозников, то только по большим праздникам, например на Пасху".

Против интенсивной эксплуатации памятника выступает и заведующая отделом "Андреевская церковь" заповедника "София Киевская" Жанна Литвинчук.

Предложение запретить в Андреевской церкви ежедневные богослужения в УАПЦ считают провокацией. "Свечи им коптят! Это не свечи, а души у некоторых коптят! — заявил пресс-секретарь УАПЦ протоиерей Евгений Заплетнюк.— Это миф. Свечи одинаково коптят во всех храмах, где проходят православные богослужения: и во Владимирском храме, и в Лавре. Речь идет о попытке лишить УАПЦ здания Андреевской церкви, исторически принадлежащего нам еще с прошлого столетия. Вероятно, на мнение наблюдательного совета "Софии Киевской" активно влияют представители других конфессий".