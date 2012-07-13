В Киеве - 945 миллионеров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в четверг, 12 июля, во время встречи с предпринимателями сообщила председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г.Киев Ирина Носачева.

По итогам года у нас 945 миллионеров. Это на 256 миллионеров больше, чем в прошлом году, и на 29 больше миллионеров, чем с момента нашей прошлой встречи (месяц назад — УНИАН)», - отметила она. При этом И.Носачева напомнила, что на сегодня продолжается обработка налоговых деклараций по итогам 2011 года.

Также она отметила, что «продажа автомобилей всегда выступает резонансной группой», уклоняющейся от налогообложения. Так, налоговики выявили факт продажи автомобиля марки Toyota Prado по цене 100 грн при его стоимости более 300 тыс. грн.