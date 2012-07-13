Три офицера милиции получили должности по липовым дипломам

Подозреваемые с целью трудоустройства на руководящие должности в системе органов внутренних дел и получения специального звания использовали поддельные дипломы об образовании.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, дела возбуждены согласно ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа).

Законность назначения и пребывания на занимаемых должностях трех работников милиции устанавливает следствие.