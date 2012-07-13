Судмедэксперты за МРТ Тимошенко пока не обращались

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед медицинским заведением сказал главный врач ЦКБ Михаил Афанасьев, комментируя сообщение о проведении Ю.Тимошенко магнитно-резонансной томографии.

«Судмедэкспертиза продолжается. На сегодняшний день не обращались», - сказал он.

М.Афанасьев отметил, что МРТ больных с подобными патологиями позвоночника проводится не чаще чем один раз в 4-6 месяцев.

«При отсутствии новых проявлений заболевания эти данные не меняются быстро», - отметил главный врач.

Как сообщал УНИАН, 11 июля немецкий врач Ю.Тимошенко Лутц Хармс заявил, что проведенное 10 июля медицинское обследование экс-премьера подтвердило поставленный ранее диагноз.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая в связи с ухудшением состояния здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализныци" в Харькове (у нее диагностирована межпозвонковая грыжа).

25 июня Киевский райсуд Харькова, который рассматривает дело ЕЭСУ, удовлетворил ходатайство прокуроров о назначении Ю.Тимошенко комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которая должна определить, в частности, состояние здоровья экс-премьера, возможность ее участия в судебных заседаниях.