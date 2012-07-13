Инспектор ГАИ получил три года

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365 (превышение служебных полномочий) и ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В апреле 2011 года инспектор ГАИ остановил автомобиль якобы за нарушение правил дорожного движения. Водитель не согласился с этими доводами, утверждая, что его автомобиль остановлен незаконно. Возник конфликт. Инспектор вел себя некорректно, угрожал водителю физической расправой, отобрал у него мобильный телефон.

По данному факту прокуратура Харцызска в отношении госавтоинспектора возбудила уголовное дело за превышение служебных полномочий.

Двумя месяцами позже обвиняемый, находясь на подписке о невыезде, совершил хулиганские действия в одном из местных развлекательных заведений. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Суд объединил оба дела в одно производство.