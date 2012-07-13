Черновецкий все деньги пустит на инвестиции

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Л.Черновецкого.

По информации пресс-службы, в день своей отставки с поста мэра Киева Л.Черновецкий заявил: «Я с гордостью объявляю о создании «Международного инвестиционного фонда Черновецкого».

В течение следующих 1-2 месяцев фонд будет официально зарегистрирован и начнет свою работу на территории Украины, а в последующие месяцы – и на территориях других стран бывшего СССР и ряда развивающихся стран Азии.

Фонд будет в полной мере располагать средствами, полученными от продажи «Правэкс-Банка» (750 млн долл.), а также средствами, которые будут инвестировать в него другие инвесторы по конкретным проектам.

Инвестиции Фонда на первом этапе пойдут в интернет-проекты, проекты в сфере высоких технологий, девелоперские проекты, а также в перспективные проекты малого бизнеса, которые можно будет тиражировать, внедряя в экономики развивающихся стран.

В рамках фонда будет действовать бизнес-инкубатор.