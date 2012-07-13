Главврач: реакция Тимошенко уже понятна

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал главный врач этой клиники Михаил Афанасьев.

«График лечения расписан без ограничения сроков. Сейчас продолжается период постепенных назначений. Поэтому таких жестких рамок по два-три дня уже нет, уже понятна реакция пациентки, что нужно делать, поэтому написано без сроков окончания», - сказал М.Афанасьев.

Он отметил, что не владеет на сегодняшний день информацией, когда из берлинской клиники «Шарите» прибудет следующий лечащий врач Ю.Тимошенко.

М.Афанасьев также сказал, что не владеет информацией, кто будет ее следующим лечащим врачом.