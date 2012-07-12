Луцк затопило: на улицах - по метру воды

Как передает корреспондент УНИАН, на некоторых улицах города вода в отдельных местах достигала до метра.

Больше всего был затоплен участок возле местного РАГСа на проспекте Соборности, а также частично на проспекте Возрождения и улице Карпенко-Карого.

Водители десятков автомобилей пытались припарковаться на бордюрах.

На некоторое время было приостановлено также движение троллейбусов, которые стояли с обеих сторон дорог.

Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС Украины в Волынской области, по оперативной информации, по состоянию на 17.20 в спасательную службу поступило только два вызова о предоставления помощи. В частности, пожарный автомобиль выехал на откачивание воды из подвала городской больницы Луцка и школы №7.