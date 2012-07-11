Начальник Лукьяновского СИЗО убеждает, что в изоляторе «все спокойно»

Конфликтных ситуаций в Лукьяновском следственном изоляторе Киева на сегодняшний день нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник СИЗО Павел Голубовский сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"У нас нет конфликтных ситуаций", - сказал он.

По словам начальника, после нашумевшего фильма о Лукьяновском СИЗО в учреждении провели проверку, по результатам которой было возбуждено одно уголовное дело против бывшего оперативного работника СИЗО за пронос запрещенных предметов и наркотических средств.

По словам П.Голубовского, на данный момент в СИЗО содержится 3 тыс. человек при количестве мест 3,2 тыс. Вместе с тем 3 месяца назад, по его словам, в изоляторе находилось 3,4 тыс. человек.

"Разгрузить СИЗО удалось, в первую очередь, благодаря обращениям в суды, а также работе Генпрокуратуры", - сказал он.

П.Голубовский также отметил, что СИЗО испытывает проблемы с финансированием и кадровым обеспечением. Так, в текущем году на ремонт помещений предусмотрено 670 тыс. грн в госбюджете.

За предыдущие 20 лет в учреждении не проводилось никакого ремонта. На данный момент ведется ремонт пищеблоков, отремонтирован женский корпус, осуществляется ремонт детского и медицинского корпусов, душевых.

Из 500 работников СИЗО около 50% - жители других регионов. При этом зарплата младшего инспектора составляет 1,5 тыс. грн, самого начальника СИЗО - 3,2 тыс. грн.

Как сообщалось, журналист Константин Усов снял в этом году документальный сюжет о ненадлежащих условиях содержания заключенных в Киевском следственном изоляторе.