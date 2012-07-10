Радиолюбитель блокировал работу международных авиачастот

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, дело возбуждено по ч.1 ст.361 Уголовного кодекса Украины.

Выявить правонарушителя помогли сотрудники регуляторного органа Великобритании по вопросам связи (Office of Communication), которые неоднократно обращались в Национальную комиссию по вопросам регулирования связи Украины. Специалисты из Великобритании сообщили о том, что с территории Украины в ночное время осуществляются регулярные несанкционированные вмешательства в работу сети электросвязи, которая используется иностранными авиакомпаниями с целью обеспечения безопасности и регулярности полетов через север Атлантического океана.

Как выяснила проверка, 58-летний житель Луганской области изготовил оборудование кустарным способом для того, чтобы общаться с другими радиолюбителями в эфире. При этом радиолюбитель осознавал, что создает препятствия службам, которые работают на этих частотах. Согласно результатам исследования, изготовленное им оборудование является принимающим и передающим радиоустройством, блокирующим информацию в определенном диапазоне частот на расстоянии 10 тыс. километров. Именно этот диапазон радиочастот принадлежит Международной воздушной службе.