У Южного оперативного командования - новый командующий

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ЮОК.

Выступая перед собравшимися, А.Сиротенко выразил благодарность министру обороны Украины за оказанное доверие и заверил, что поставленные перед штабом ЮОК задачи будут успешно выполнены.

Генерал-майор А.Сиротенко сменил на должности командующего войсками ЮОК генерал-лейтенанта Петра Литвина, назначенного на эту должность в 2007 году.

До этого назначения А.Сиротенко исполнял обязанности начальника Военной академии имени Черняховского в Одессе (бывший Институт сухопутных войск).

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Войска Южного оперативного командования - оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, созданное в январе 1998 года на базе Одесского военного округа.

Воинские части ЮОК расположены на территории 9 областей: Одесской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой, а также Автономной Республике Крым.