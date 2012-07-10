Из Азовского моря пророют еще один канал

Молочный лиман – один из крупнейших водоемов Приазовья - потерял за последние несколько лет почти треть водных объемов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, «Украинский государственный институт по проектированию предприятий рыбного хозяйства и промышленности «Укррыбпроект» разрабатывает проект нового соединительного канала между Азовским морем и Молочным лиманом с учетом розы ветров, течений и волновой эрозии».

В ОГА так же отметили, что проект нового канала «должен быть готов к 15 июля».

Как сообщал УНИАН, проблемы с лиманом Молочный, являющимся местом нереста и нагула целого ряда морских и пресноводных рыб (в том числе пеленгаса, судака, карпа) начались более 5 лет назад и были спровоцированы заиливанием нынешнего канала, соединяющего лиман с Азовским морем. В итоге к 2009 г. вода в лимане отошла от берега на десятки метров, птицы фактически лишились гнездовий, возникла угроза для лимана, как для нерестилища, что вызвало обеспокоенность у общественности и властей, поскольку некоторые виды рыб (в частности пеленгас) нерестятся только в Молочном лимане и заливе Сиваш.