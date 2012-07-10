Севастополь выделит 300 тыс грн пострадавшим российским городам

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение, проект которого сегодня на сессии горсовета представила Севастопольская ГГА, депутаты проголосовали единогласно.

Обращаясь к депутатам по поручению главы города Владимира Яцубы с предложением об оказании материальной помощи городам в Краснодарском крае, пострадавшим от наводнения, заместитель председателя СГГА Артур Бабенко отметил: «Российская Федерация уделяет особое внимание Севастополю, оказывает разностороннюю помощь. Сейчас в Краснодарском крае есть определенные проблемы, мы не можем остаться в стороне и должны помочь».

«Президент Украины выступил с предложением и инициативой оказания помощи правительству Российской Федерации, в частности, Краснодарскому краю. Председатель Севастопольской городской госадминистрации Владимир Яцуба поддержал инициативу главы государства и попросил депутатов городского совета также поддержать решение об оказании помощи в ликвидации последствий трагедии в городах Российской Федерации – Геленджике, Крымске, Новороссийске».

Как добавил А.Бабенко, необходимо также создать специальную комиссию, которая выработает процедуру оказания помощи. При этом он добавил, что депутаты горсовета должны консолидировано подойти к решению данного вопроса.

Указанные 300 тыс грн распределены управлению по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы СГГА для последующего оказания помощи пострадавшему региону России. Указанную сумму планируется выделить за счет пересмотра средств резервного фонда бюджета.

Как сообщал УНИАН, на Кубани в результате наводнения в ночь на 7 июля было затоплено более 5 тысяч жилых домов в трех городах (Геленджик, Крымск, Новороссийск) и ряде поселков Краснодарского края.

Количество жертв наводнения превысило 170 человек.

Были нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное сообщение. Причиной наводнения, по официальным данным, стали ливни.