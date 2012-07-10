Налоговики за полгода собрали для бюджета 2 млрд гривен

Об этом заявил первый заместитель Председателя ГНС Украины - начальник налоговой милиции Андрей Головач на оперативном совещании по результатам работы налоговой милиции в первом полугодии 2012 года.

Также, по словам начальника налоговой милиции, в первые шесть месяцев этого года было предупреждено незаконное возмещение НДС на сумму более 630 млн. грн., Из незаконного оборота изъято товаров на сумму свыше 432 млн. грн. Выявлено около 2,6 тыс. преступлений в сфере налогообложения, в суд направлено уголовных дел по 1355 преступлениям.

«Налоговая служба Украины уверенно идет путем преобразования из строгого и придирчивого контролера на партнера отечественного бизнеса, меняя философию его взаимоотношений с государством, - сказал во время своего выступления Андрей Головач. - Налоговая милиция в этом процессе играет важную роль. Мы стремимся свести к минимуму общение с добросовестными налогоплательщиками. Объект внимания налоговой милиции - теневой сектор и уголовные сделки по минимизации налоговых обязательств».

По словам Андрея Головача, налоговая милиция Украины "в пределах полномочий и в дальнейшем делать все для обеспечения экономической безопасности государства, наполнение государственного бюджета, повышения благосостояния общества».