Укрзализныця за июнь перевезла в вагонах-автомобилевозах 288 автомобилей

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), вагоны-автомобилевозы курсируют в составе пассажирских поездов № 165/166 Киев-Днепропетровск и № 12/11 Киев-Симферополь.

В состав поездов можно включить только по одному вагону-автомобилевозу.

Вагон-автомобилевоз способен перевезти 6-7 автомобилей общим весом 10 тонн и максимально допустимой высотой автомобилей — 1,72 м.

Стоимость перевозки автомобилей зависит от их веса. Так стоимость перевозки автомобиля весом 500 кг составляет 192,60 грн, 1000 кг - 385,20 грн, 1500 кг - 577,80 грн, 2000 кг - 770,40 грн и 2500 кг - 885,96 грн.