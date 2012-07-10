Укрзализныця за июнь перевезла в вагонах-автомобилевозах 288 автомобилей
18:18, 10 июля 2012Общество
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Пассажирские поезда железных дорог Украины в июне 2012 года в вагонах-автомобилевозах перевезли 288 автомобилей.
Пассажирские поезда перевезли 288 автомобилей, ric.ua
Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), вагоны-автомобилевозы курсируют в составе пассажирских поездов № 165/166 Киев-Днепропетровск и № 12/11 Киев-Симферополь.
В состав поездов можно включить только по одному вагону-автомобилевозу.
Вагон-автомобилевоз способен перевезти 6-7 автомобилей общим весом 10 тонн и максимально допустимой высотой автомобилей — 1,72 м.
Стоимость перевозки автомобилей зависит от их веса. Так стоимость перевозки автомобиля весом 500 кг составляет 192,60 грн, 1000 кг - 385,20 грн, 1500 кг - 577,80 грн, 2000 кг - 770,40 грн и 2500 кг - 885,96 грн.
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