Под обвалом львовского дома погиб гражданин США (фото)

Об этом сообщила УНИАН начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская.

Еще один пострадавший, который госпитализирован в тяжелом состоянии, – также гражданин США.

По ее словам, гражданство пострадавших было установлено по документам. Они являются представителями религиозной организации „Молодежь к Иисусу”, офис которой находится в доме, где сегодня произошел обвал перекрытия.

„Предварительно была информация, что среди погибших есть женщина, однако на данное время уже есть данные, что погибли двое мужчин, являющиеся представителями религиозной организации „Молодежь к Иисусу”, которые проводили в помещении ремонтные работы. Погибли 70-летний американец и 23-летний украинец. Еще один пострадавший – 29-летний гражданин США, в тяжелом состоянии находится в больнице”, - проинформировала С.Добровольская.

Как сообщила УНИАН глава Галицкой районной госадминистрации Львова Ирина Маруняк, ремонтные роботы проводились в доме миссионерами церкви без привлечения профессиональной строительной организации.

„По предварительным данным, работы проводились самовольно. Районная администрация и управление архитектуры разрешений на перепланировку или реконструкцию не давало. Уточняется информация относительно наличия или отсутствия разрешений от Госархстройконтроля”, - отметила И.Маруняк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июля, во Львове на ул. Сечевых Стрелков, 8, в четырехэтажном жилом доме во время проведения ремонтных работ в трехкомнатной квартире обвалилось деревянное перекрытие между четвертым этажом и чердаком. Обвал перекрытия произошел на площади около 45 кв. м.