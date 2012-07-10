В Киеве объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины, до конца суток 10 июля и в течение 11 июля в Киеве ожидаются грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м / с.

Вечером 10 июля, ночью и во второй половине дня 11 июля в городе пройдут сильные ливни.