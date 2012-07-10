В Киеве объявили штормовое предупреждение
17:56, 10 июля 2012Общество
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10-11 июля в Киеве ожидаются грозы, из-за чего МЧС объявило в городе штормовое предупреждение.
Опасная ситуация ожидается с вечера 10 июля
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины, до конца суток 10 июля и в течение 11 июля в Киеве ожидаются грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м / с.
Вечером 10 июля, ночью и во второй половине дня 11 июля в городе пройдут сильные ливни.
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