В Киеве объявили штормовое предупреждение

17:56, 10 июля 2012
Общество
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10-11 июля в Киеве ожидаются грозы, из-за чего МЧС объявило в городе штормовое предупреждение.

Опасная ситуация ожидается с вечера 10 июля

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины, до конца суток 10 июля и в течение 11 июля в Киеве ожидаются грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м / с.

Вечером 10 июля, ночью и во второй половине дня 11 июля в городе пройдут сильные ливни.

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