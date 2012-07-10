Выездное заседание Коллегии ГНС Украины под председательством Главы ГНСУ Александра Клименко

Вниманию журналистов!

Анонс!

11 июля 2012 состоится выездное заседание Коллегии ГНС Украины под председательством Председателя ГНСУ Александр Клименко на тему: "Первое полугодие 2012 года как базовый этап реформирования налоговой службы. Законодательные инициативы в контексте принятого законопроекта № 10224 ".

Заседание Коллегии начнется в 11.00 в помещении ДПС в Киеве (ул.. Шолуденко, 33/19).

В рамках мероприятия Председатель ГНС Украины Александр Клименко проведет брифинг для представителей СМИ.

По поводу аккредитации журналистов обращаться по тел. 247-35-01, 272-51-28 до 18.00 10 июля 2012.