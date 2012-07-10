Двухлетний ребенок выпал с 5-го этажа - отделался испугом

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, чрезвычайное происшествие произошло сегодня около 8 утра в Ленинском районе Запорожья.

«10 июля около восьми часов утра двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа. Как выяснилось, пока мать ребенка готовила на кухне, малыш находился в спальне. Оставшись один в комнате, он залез на подоконник и оперся на москитную сетку, которая не выдержав веса ребенка, оторвалась от оконной рамы, и малыш выпал в окно», - сообщили в МЧС.

По словам спасателей, вплотную к девятиэтажному дому, в котором проживает семья малыша, растет дерево, которое и спасло жизнь ребенку: выпав на сетке, он зацепился на ветки дерева и завис между вторым и третьим этажом.

«В это время рядом находилось около 10 человек, которые выгуливали собак. Они услышали крик, увидели ребенка, позвонили в службу спасения «101» и, не теряя ни минуты, своими силами организовали спасение малыша. Соседи натянули одеяла, таким образом страхуя ребенка от возможного падения на землю. Один из мужчин залез на дерево, снял перепуганного ребенка и передал его взволнованной матери», – сказали в МЧС, отметив, что прибывшие на место происшествия медики «скорой помощи» осмотрели ребенка и установили, что «мальчик отделался лишь царапинами и незначительными ушибами».