В Мариуполе горели склады - люди слышали взрывы (фото)

Под действием ветра огонь перекинулся и на соседние здания, в которых находятся магазин и офис автостраховщика, сообщают "Мариупольские новости".

«Я услышал какие-то хлопки, похожие на взрывы петард, и выглянул в окно. А там так дымно! Сразу же хотел позвонить в МЧС, но тут подъехала машина спасателей», - рассказывает один из очевидцев происшествия.



Работу спасателям, помимо сильной задымлённости, затрудняло ещё и то, что пробираться на территорию горящих складов им пришлось через крыши соседних зданий и уже оттуда тушить огонь.

Прибывшие на место владельцы складов в срочном порядке спасали имущество и ценные бумаги, а некоторые смельчаки даже помогали пожарным.

Хлопки, которые слышали жители близлежащих девятиэтажек, – это взрывы баллонов, хранящихся на одном из складов, сообщила хозяйка того самого склада.



На месте работают несколько расчётов спасателей, аварийно-спасательная бригада, перекрывшая подачу газа в помещения, и медики.



Причина пожара пока не установлена.