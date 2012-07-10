Дешевые авиаперелеты украинцам пока не «светят»

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) разработало проект постановления правительства, направленный на стимулирование развития бюджетных авиакомпаний на нашем рынке, пишет ТСН.ua.

В частности, для лоу-костеров чиновники планируют передать аэропортам полномочия по формированию аэропортовых сборов. Иными словами, в случае принятия данного проекта, аэропорты самостоятельно смогут устанавливать размер таких сборов бюджетным авиакомпаниям. Сейчас все тарифы за взлет/посадку, пассажирский сбор, обеспечение авиационной безопасности, сверхнормативную стоянку воздушного судна для всех утверждают в МИУ.

Потратив несколько десятков миллиардов гривен на подготовку аэропортов к Евро-2012, чиновники задумались над тем, как возвращать вложенные средства. Единственный способ их вернуть - увеличить количество авиарейсов в Украину. И если классических авиаперевозчиков, в связи в насыщенностью рынка, чиновникам будет довольно трудно привлечь, то лоу-костеров заинтересовать отечественным небом они еще могут. Рынок бюджетных авиаперевозок в нашей стране еще не насыщен - полеты за 25-30 евро все еще редкость для украинцев.

Сейчас в Украине работает около десяти лоу-костеров. Крупнейшая сеть у дочерней компании венгерской WizzAir - "Визз Эйр Украина". В основном данная авиакомпания летает в направлении Западной и Восточной Европы, недавно этот бюджетник анонсировал открытие нового направления - Киев-Кутаиси (Грузия). Минимальная стоимость полета в одну сторону составляет около 50 евро (со всеми сборами и налогами). Также из Украины летает в Стамбул несколько турецких лоу-костеров, две бюджетные авиакомпании связывают Украину и Арабские Эмираты: Flydudai и Air Arabia. В МИУ убеждены, что вышеупомянутый проект привлечет еще больше дискаунтеров в Украину, которые расширят свою маршрутную сеть, будут конкурировать между собой, а значит, еще больше снизят цены на свои билеты.

Однако на деле перспективы массового прихода на украинский рынок лоу-костеров весьма туманны, и разработанный экспертами проект вряд ли будет способствовать появлению недорогих авиабилетов. Виной всему нюансы, которые прописаны в данном документе.

В частности, в проекте постановления чиновники дали свое определение понятию "лоу-кост". Оказывается, один из главных критериев для определения дискаунтера, - это его флот. Он должен состоять как минимум из 10 однотипных самолетов не старше десяти лет. Также лоу-костеры должны будут продавать билеты только из точки в точку без возможности пересадки, иметь собственную систему бронирования и не иметь договоров о признании перевозочной документации (интерлайн) или о совместном использовании кодов (код-шеринг).

"А это проблема. На сегодняшний день даже самый крупный лоу-костер страны - "Визз Эйр Украина" (во флоте два самолета), не может похвастаться таким парком. Также в вышеописанные параметры не попадают другие бюджетные авиаперевозчики, выполняющие полеты в Украине: Pegasus Airlines, Flydubai и Air Arabia (выполняют рейсы со стыковками)", - говорит эксперт, консультирующий чиновников из Кабмина по транспортным вопросам. К тому же, чтобы получить скидку на аэропортовые сборы, лоу-костер должен открыть свою дочернюю компанию в Украине. Пока на такой шаг решилась только венгерская WizzAir.

Но самое главное - соответствие данным параметрам еще не дает авиакомпании гарантии получения скидки. "Для подтверждения своего статуса бюджетной авиакомпании, кроме того, что ей нужно будет выполнить ряд требований, необходимо будет уведомить об этом Государственную авиационную службу, которая на основании предоставленной информации определит, действительно ли данный перевозчик является лоукостером", - говорит Сергей, сотрудник украинской авиакомпании.

А этот государственный орган, по его словам, может очень долго рассматривать предоставленную документацию, повышая тем самым инвестиционные риски авиакомпании. Замкнутый круг Вполне возможно, что в МИУ рассчитывают на приход крупных иностранных дискаунтеров. Например, ирландской Ryanair. К слову, о выходе на украинский рынок данной авиакомпании министр инфраструктуры Борис Колесников говорит уже почти год. Однако пока данный перевозчик подобных планов официально не объявлял. Более того, от осведомленного источника из авиационных кругов стало известно, что менеджмент ирландской компании не планирует развивать сеть маршрутов в нашу страну. "Представители Ryanair вели переговоры с рядом аэропортов Украины, их главным условием выхода на рынок было предоставление 100% скидки на все сборы. Но такого дисконта им никто не смог предложить", - рассказал знакомый с ходом переговоров источник.

И это вполне естественно. Ведь пока для украинских воздушных ворот главной статьей дохода является именно авиационная деятельность. Она занимает около 60% в общей структуре доходов аэропорта, еще 20-30% занимают хэндлинг-услуги, около 10-20% приходится на доходы от неавиационной деятельности (аренда площади, парковка, магазины, сфера услуг).

Для сравнения, в европейских аэропортах немного другие пропорции: там на долю неавиационных доходов приходится более 40%. Это означает, что там аэропорты делают главную ставку не на количество обслуживаемых самолетов, а на количество пассажиров. Ведь именно они дают им существенную возможность заработать - они тратят деньги в магазинах, расположенных на территории аэропорта, пользуются закрепленными за аэропортом службами такси и т.д.

То есть в Европе аэропорты заинтересованы в приходе крупных авиакомпаний, которые могут в перспективе гарантировать пассажиропоток, который будет исчисляться миллионами человек в год. В украинских аэропортах дела обстоят с точностью наоборот - ведь пока только один "Борисполь" может похвастаться большим пассажиропотоком. Ежегодно он обслуживает около 7 млн пассажиров, другие аэропорты (которые принимали Евро 2012: МА "Харьков", МА "Киев", МА "Донецк" и МА "Львов") едва дотягивают до отметки один миллион пассажиров в год. Об аэропортах помельче, например, черновицкие воздушные ворота или аэропорт в Полтаве, и вовсе говорить не приходится - там пассажиропоток настолько незначителен, что любая скидка может просто обанкротить эти воздушные объекты.