Виктор Пинчук собрал все свои миллиарды в одном фонде

Виктор Пинчук завершил реструктуризацию своего бизнеса, передав активы на общую сумму в 10 миллиардов долларов в управление фонду EastOne, сообщает Reuters. EastOne будет разрабатывать стратегию развития предприятий, управлять рисками, заниматься слияниями и поглощениями.

Всего под управлением фонда находится около 20 предприятий, в том числе ФПГ "Интерпайп", Днепроспецсталь, телеканалы ICTV, "Новый", СТБ, газета "Факты" и Укрсоцбанк, который вскоре будет продан за два миллиарда долларов итальянскому Unicredit. Главой фонда стал занимавший пост председателя правления "Интерпайпа" Геннадий Газин.

Ожидается, что с расширением бизнеса в Европу и другие страны доля украинских активов в фонде упадет с 90 до 50 процентов. Фонд намерен осуществлять инвестиционные проекты на Украине, в СНГ, Центральной Европе и Кремниевой долине. В 2007 году планируется совершить сделок на 3 миллиарда долларов.

Лента.ру