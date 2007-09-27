Журналистский рекорд: в УНИАН за день проведено 16 пресс-конференций

Сегодня в Украинском независимом информационном агентстве новостей (УНИАН) проведено 16 пресс-конференций, что, очевидно, стало украинским рекордом количества проведения таких мероприятий в течение одного дня в одном агентстве.

Как отметил генеральный директор УНИАН Олег НАЛИВАЙКО, это стало возможным благодаря открытию в агентстве второго конференц-зал.

Информация со всех пресс-конференций традиционно была опубликована в информационных лентах агентства и на сайте УНИАН, а 4 пресс-конференции транслировались в прямом эфире “5-го канала”.

Как рассказал О.НАЛИВАЙКО, в день выборов 30 сентября и в ночь подсчета голосов в УНИАН круглосуточно будет работать Мультимедийный информационный центр “Парламентская ночь – 2007”.

Принять участие в пресс-конференциях, дискуссиях и круглых столах, которые будут проходить в обоих конференц-залах УНИАН, приглашены представители политических партий и блоков – участники выборов, а также политологи, социологи, представители СМИ.

При этом, подчеркнул О.НАЛИВАЙКО, в УНИАН 30 сентября в 22.01 будут обнародованы результаты экзит-пола, и агентство обеспечит все технические возможности для их прямой телевизионной и интернет-трансляции.

Более того, УНИАН впервые в Украине создаст условия для передачи из своего конференц-зала телевизионного сигнала высокого качества через оптико-волоконные линии непосредственно на телеканалы.