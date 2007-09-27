Ставнийчук: ЦИК пытается сбить с толку 400 тыс. членов избиркомов

Центральная избирательная комиссия не имеет права устанавливать противоречащие закону порядок оформления протоколов о подсчете голосов избирателей на избирательном участке и окружными избирательными комиссиями (ОИК) при подписании протокола об итогах голосования в пределах территориального избирательного округа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявила заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в ЦИК и Конституционном Суде Марина СТАВНИЙЧУК.

«Центральная избирательная комиссия своими разъяснениями не может установить другой порядок оформления протоколов, чем установленный законом. ЦИК не может установить новые, более либеральные требования, чем существуют в законе. ЦИК является исключительно правоприменительным органом», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Представитель Президента в ЦИК напомнила, что, в соответствии со ст. 35 Закона «О выборах народных депутатов Украины», заседание участковой или окружной избирательной комиссии считается действительным при условии присутствия на нем более половины состава членов комиссии. «Ст. 93 этого закона устанавливает, что подписание протокола членом избирательной комиссии является его обязанностью, а в случае, если есть сомнения или основания для неподписания протокола, член комиссии обязан подписать протокол с изложением отдельного мнения», - подчеркнула М.СТАВНИЙЧУК.

«Я надеюсь, что ЦИК хватит здравого смысла не голосовать за те разъяснения, которые не соответствуют закону в части способа оформления протокола о результатах голосования на избирательных участках. У некоторых членов ЦИК уже есть и опыт работы, который говорит о том, что накануне выборов давать разъяснения для участковых избирательных комиссий, которые практически противоречат закону, – это означает сбить с толку более чем 400 тыс. членов участковых и окружных избирательных комиссий», - считает М.СТАВНИЙЧУК.