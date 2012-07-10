Поддержать голодающих за украинский язык придут поэты

Сегодня в 19.00 перед участниками акции в защиту украинского языка возле Украинского дома в Киеве выступят писатели и поэты.

Как сообщили УНИАН в художественном объединении «ОстаNNя барикада», писатели и поэты придут на Европейскую площадь, чтобы поддержать людей, голодающих за украинский язык.

Так, перед участниками акции свои произведения будут читать: Васыль Шкляр, Макс Кидрук, Васыль Герасимьюк, Иван Андрусяк, Олена Захарченко, Анна Малигон, Дмитрий Лазуткин, Галя Ткачук, Сергей Пантюк, Олена Степаненко, Светлана Богдан, Ирина Шувалова, Артем Захарченко, Олаф Клеменсон, Оксана Самара и Вячеслав Левицкий.