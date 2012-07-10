Выселение Центра Курбаса отменяется

Как сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на заместителя председателя горадминистрации Александра Пузанова, соответствующий проект решения Киевсовета уже подготовлен и представлен на рассмотрение городских депутатов. Речь идет о том же помещении, в котором размещалось заведение.

А.Пузанов подчеркнул, что помещение, которое раньше было в аренде театра, теперь передается заведению культуры на баланс, но остается в коммунальной собственности. Таким образом, театр сможет использовать нежилой дом, не имея при этом права продавать его или передавать в пользование третьим лицам.

Как сообщали СМИ, в конце мая в Хозяйственный суд Киева поступило исковое заявление ГКП «Киевжилспецэксплуатация» о выселении Центра из помещения по адресу: ул. Владимирская, 23-В.

По официальной информации Центра, обнародованной на его сайте, 18 июня получено постановление Хозяйственного суда Киева от 6 июня (дело № 5011-62/6740-2012), согласно которому принят отказ КП “Киевжилспецэксплуатация” от иска к Центру имени Леся Курбаса о выселении и прекращено производство по делу.

Справка УНИАН. Государственный центр театрального искусства имени Леся Курбаса, созданный постановлением Кабинета министров от 12 декабря 1994 года, начал работу в 1995 году.