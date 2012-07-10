Эксперт: российские нефтяные компании укрепятся в Украине

Так считает старший аналитик инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина" Сергей Невмержицкий.

"Доля российской нефти и российских нефтяных компаний на рынке нефтепродуктов Украины однозначно возрастет", - сказал он в комментарии УНИАН.

Эксперт считает, что украинские НПЗ российских компаний ТНК-ВР и «Лукойл» наверняка будут импортировать российскую нефть через аффилированные структуры.

"Естественно, будет связь сетей АЗС с аффилированными НПЗ, также ритейлеры, не имеющие собственной переработки, перейдут на продажу отечественных нефтепродуктов стандарта ЕВРО-3 и ниже", - подчеркнул аналитик.

"Импортные пошлины на нефтепродукты увеличат поступления в бюджет, но также приведут к повышению цен на нефтепродукты для конечных потебителей и одновременному росту маржи в нефтепереработке. По сути, это схема, при которой государство и нефтепереработчики будут делить между собой часть платежей за топливо конечных потребителей", - отметил эксперт.

По его словам, "вытягивать нефтепереработчиков за счет потребителей - не самый лучший пример регулирования отрасли".

"Мы бы предпочли увидеть стимулирующее регулирование: налоговые льготы, как на прибыль, так и на инвестиции, или государственные закупки нефтепродуктов на отечественных НПЗ вместо ввода импортных пошлин", - добавил С.Невмержицкий.

Он прогнозирует подорожание топлива в случае введения мер поддержки НПЗ. "Цены повысятся. Увеличится доля отечественного топлива. В то же время, снизится качество предлагаемых нефтепродуктов опять таки за счет отечественных НПЗ", - пояснил он.

Напомним, что в конце июня в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 10662 об импорте в 2012-2013 гг. нефти для НПЗ с нулевой ставкой НДС. По информации некоторых СМИ, речь может идти об импорте без уплаты НДС 10 млн тонн нефти.