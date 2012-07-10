Госветфитослужбу Украины проверят ветеринары Таможенного союза

04:40, 10 июля 2012
Общество
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На текущей неделе специалисты ветеринарной медицины России, Казахстана и Беларуси начнут изучение эффективности инспекционной системы Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что, прежде всего, специалистов Таможенного союза будет интересовать, насколько Госветфитослужба может гарантировать безопасность продукции животного происхождения, которая экспортируется в Россию, Казахстан и Беларусь.

Также в рамках аудита будет проведена проверка продукции животного происхождения украинских предприятий и заинтересованных в ее поставках на территорию стран Таможенного союза.

 

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