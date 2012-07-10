Кабмин создает банк, где можно заложить земельный участок

Текст документа обнародован на правительственном портале.

Согласно постановлению, создается Публичное акционерное общество «Государственный земельный банк» с уставным капиталом 120 млн грн. 100% уставного капитала банка принадлежит государству.

Для формирования уставного капитала банка планируется выпустить 120 млн простых именных акций номинальной стоимостью 1 грн каждая.

Правительство поручило Министерству аграрной политики и продовольствия для формирования уставного капитала банка осуществить оплату акций за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины на 2012 год.

В месячный срок министерство должно подать проект устава банка для утверждения Кабинетом министров.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года Минагропрод совместно с Национальным банком Украины создали рабочую группу по созданию Государственного земельного (ипотечного) банка. Главной целью создания Государственного земельного (ипотечного) банка является формирование системы долгосрочного ипотечного кредитования аграриев для технического и технологического переоснащения сельскохозяйственного производства.

Планируется, что банк будет выдавать кредиты под не более 8% годовых малому и среднему бизнесу для покупки сельхозземель, а также беспроцентные кредиты на проекты, в которых заинтересовано государство.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка, создание банка рассчитывают начать с конца июля 2012 года. По его оценкам, чтобы создать и запустить земельный банк, нужно не менее 8-12 месяцев.

Планируется, что регулировать деятельность Государственного земельного банка будет Кабинет министров Украины и Национальный банк Украины.