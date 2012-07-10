Группа "с коррумпироваными связями" крала уголь вагонами

Обвиняемые украли у ДТЭК «Ровенькиантрацит» партию угля стоимостью 200 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре области, дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Следствием установлено, что в сентябре-октябре 2011 года участники группировки завладели углем, принадлежавшим «Ровенькиантрациту», общим весом более 680 тонн, стоимостью почти 200 тыс. грн. Преступная деятельность группы была прекращена сотрудниками Управления СБУ в Луганской области.