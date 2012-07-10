Крымчане могут оформить визы в Польшу по упрощенной схеме
01:01, 10 июля 2012Общество
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В Симферополе открылся пункт приема визовых анкет для получения виз в Польшу, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.
"Крымчане по упрощенной схеме cмогут оформить визы в Польшу и Европу. Открытие визового центра будет способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества между Украиной и Польшей, а также позволит значительно расширить контакты Крыма с европейскими странами", - говорится в пресс-релизе.
По данным Совмина Крыма, польские пункты приема визовых анкет уже действуют в Ивано-Франковске, Львове, Тернополе, Киеве, Одессе, Ривне, Луцке, Донецке, Днепропетровске, Хмельницком, Харькове и т.д.
Всего сейчас в Крыму работают дипломатические представительства семи стран и три представительства международных организаций.
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