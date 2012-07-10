Киевская крепость подала в суд на Киевсовет

Иск подан, чтобы обжаловать решение Киевсовета о передаче "Музею исторического культурного достояния ПЛАТАР" помещения в нежилом доме на улице Старонаводницкой, 2-а.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость" Вячеслав Кулинич сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Это помещение является башней № 4 Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость". Сразу, как только мы получили это решение, мы подали иск в суд, и сейчас ждем судебного решения", - сказал В.Кулинич.

По его словам, решение Киевсовета противоречит действующему законодательству Украины.

Директор музея добавил, что, согласно решению, башня передается частному лицу в аренду якобы для создания музея, но, по его информации, там могут появиться "массажные" кабинеты.

"Мы уже видели проект одного из художников по реставрации этой башни - над ней уже появились два этажа... За такой арендой тянется вопрос земли, и уже стоит вопрос о передаче этому частному лицу 1,5 га земли на пересечении улиц Старонаводницкой и Кутузова", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 26 апреля Киевсовет передал «Музею исторического культурного достояния ПЛАТАР» помещения в нежилом доме на улице Старонаводницкой, 2-а, в аренду на 49 лет. Соответствующее решение поддержали 76 из 99 зарегистрированных в зале депутатов.