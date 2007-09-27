Состоялась встреча Ющенко и Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркнул, что действующая власть несет ответственность за проведение честных и прозрачных парламентских выборов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал сегодня на встрече с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Встреча состоялась по инициативе премьера.

Президент отметил, что действующей власти нужно приложить все усилия, чтобы выборы в Верховную Раду 30 сентября состоялись честно, прозрачно, без нарушений, «с высокой мерой ответственности к демократическому процессу волеизъявления граждан».

Говоря о возможных фальсификациях на выборах, о которых в последнее время упоминают некоторые политические силы, В.ЮЩЕНКО подчеркнул: «Власть должна осознать свою высокую миссию и ответственность по защите законности, правопорядка, недопущению фальсификаций».