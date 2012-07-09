Семью житомирского предпринимателя расстреляли ради наживы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Житомире сообщил начальник управления уголовного розыска областной милиции Виктор Бугира.

По его словам, 8 июля милиция задержала трех подозреваемых в совершении убийства жены предпринимателя и его 6-летнего внука, совмещенного с разбойным нападением на жилье местного предпринимателя. Установлено, что преступление было совершено с целью ограбления.

В.Бугира сообщил, что правоохранители рассматривали несколько версий.

"Мы склонялись к версии, что преступление связано с родом занятий предпринимателя или с местью, вызванной внезапным или длительным конфликтом", - уточнил руководитель Следственного управления УМВД в области Василий Дячук.

"Об этом свидетельствует тот факт, что после преступления из дома исчезли лишь 4 тысячи гривень и золотая цепочка с шеи жены, хотя в доме оставалось много других ценностей", - добавил он.

Уже установлено, что двое задержанных официально не работали, а подрабатывали разнорабочими. Третий был охранником на том же рынке, где находились киоски потерпевшего предпринимателя. Злоумышленники просто решили силой отобрать у успешного мужчины материальные ценности и деньги, сообщают правоохранители.

В день убийства в доме предпринимателя гостили родственники. После расправы с женщинами и ребенком один из злоумышленников ворвался к ним в комнату с обрезом в руках, но быстро убежал. По показаниям свидетелей, правоохранители составили фоторобот одного из возможных преступников, по которому и была установлена его личность.

Вечером 8 июля милиционеры задержали 49-летнего ранее судимого мужчину и еще двух причастных к совершению убийств жителей Житомирского района – 30-ти и 22 лет.

"В полуразрушенном доме, где жил старший из подозреваемых, во время обыска был обнаружен обрез охотничьего ружья, патроны, идентичные изъятым на месте преступления, а также одежда с бурыми пятнами, похожими на кровь. Все изъятое направлено на экспертное исследование", - сообщил В.Бугира.

Как сообщалось, в отношении подозреваемых лиц возбуждено уголовное дело. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.187 (Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах, или совершенный организованной группой, или совмещенный с нанесением тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Уже подготовлено представление об избрании задержанным лицам меры пресечения свободы – удержании под стражей.

Как сообщал УНИАН, 1 июля утром в Житомире неизвестные расстреляли семью частного предпринимателя. Погибли его 50-летняя жена и 6-летний внук. 27-летняя дочь предпринимателя госпитализирована в тяжелом состоянии. Самого хозяина во время нападения не было дома.

Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по п.п. 1,2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и больше лиц, малолетнего ребенка), ч. 2. ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.