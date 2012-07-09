Режиссер «Дома с башенкой»: победа поможет Украине ценить таланты

Об этом она сказала, получив приз, сообщает ТСН. Пока же режиссер с грустью констатирует, что талантливые украинцы, к сожалению, слишком часто покидали страну и начинали работать в других государствах.

"Я очень тронута и мне невероятно приятно. И я действительно очень благодарна тем талантливым людям, которые работали со мной, и которые мне доверяли. Для меня, как для режиссера, это признание, для меня это надежда, что мой следующий проект состоится", - сказала Ева.

"Я надеюсь, что победы в международных конкурсах научат Украину ценить свои таланты. А для них это станет поддержкой и стимулом для выхода в свет", - говорит Нейман.

Напомним, отечественный фильм режиссера Евы Нейман "Дом с башенкой" выиграл главный приз конкурсной программы 47-й Международного кинофестиваля в Карловых Варах - "От Востока к Западу".

В центре сюжета - трогательная история 8-летнего мальчика, который возвращался с мамой в родной город из эвакуации зимой 1944 года. На полпути домой мать мальчика заболевает тифом и вскоре умирает. Вынужденный преодолевать дорогу самостоятельно, он часто должен быть более мужественным, чем тысячи взрослых вокруг. Сквозная идея ленты - человеком можно и нужно оставаться всегда. Сценарий к фильму написан по одноименному автобиографическому рассказу Фридриха Горенштейна.