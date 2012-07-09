Международное признание фильма "Дом с башенкой" дает ему шанс попасть в широкий прокат

Отечественный фильм режиссера Евы Нейман "Дом с башенкой" выиграл главный приз конкурсной программы "От Востока к Западу" на 47-м Международном кинофестивале в Карловых Варах, который является одним из самых престижных в мире, пишет ТСН.ua.

Фильм рассказывает о трогательной истории 8-летнего мальчика, который возвращался с мамой в родной город из эвакуации зимой 1944 года. На полпути домой мать мальчика заболевает тифом и вскоре умирает. Вынужденный преодолевать дорогу самостоятельно, он часто должен быть более мужественным, чем тысячи взрослых вокруг. Основная идея ленты - человеком можно и нужно оставаться всегда.

Сценарий к фильму написан по одноименному автобиографическому рассказу Фридриха Горенштейна. В киноленте снялись Альберт Филозов, Екатерина Голубева, Михаил Векслер, Виталий Линецкий, Мария Полицеймако. Главную роль сыграл 9-летний мальчик, воспитанник одесского интерната Дмитрий Кобецкой.

Вместе с картиной "1 +1 production" в этой программе приняли участие еще 11 фильмов, которые оценивали 5 членов международного жюри.

Член жюри конкурса "От Востока к Западу" Наташа Друбек рассказала, что обычно выбрать лучшую картину трудно. Но с этой лентой было иначе.

"Он задел многих людей. Мы выбирали фильм в ходе голосования, с помощью пунктов, и я должна сказать, что "Дом с башенкой" победил сразу. Он набрал наибольшее количество очков. Поэтому нам не пришлось дискутировать, как в случае с другими фильмами", - отметила Друбек.

Еще одного члена жюри, кинокритика Якорима Блажейовского, поразила мудрость "Дома с башенкой". "Фильм очень мудрый, с правильно построенными мизансценами, длинными кадрами, фильм черно-белый на широком экране. С точки зрения картины - это очень сильно ...", - говорит он.

Генеральный продюсер кинокомпании "SOTA Cinema Group" Олег Кохан поздравил режиссера Еву Нейман и продюсера Александра Ткаченко с победой в конкурсе.

"Они вложили в фильм много нелегкой и важной работы и заслуженно получили награду", - отметил Кохан.

Генеральный директор Международного киевского кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи считает победу "Дома с башенкой" на МКФ в Карловых Варах существенной, и надеется, что фильм дойдет до массового зрителя: «Картину увидели, у нее были хорошие отзывы. Надеюсь, это придаст возможностей фильму выйти хотя бы в украинский прокат. А сами владельцы победы расскажут, заинтересовались ли этой картиной международные дистрибьюторы ", - сказал Халпахчи.

Фестивальное кино на широкие экраны у нас попадает крайне редко. Однако эту ленту, которую так высоко оценили в мире, украинский зритель сможет увидеть уже скоро.