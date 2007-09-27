Зять Тимошенко отмежевался от тещи-политика

Британский рок-музыкант Шон КАРР вместе со своей группой DVC и женой Евгенией ТИМОШЕНКО находятся в Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в областном центре в ночном клубе «Колизей» Ш.КАРР с группой DVC даст концентр и презентует луганчанам свой новый видеоклип на песню Fallen Friends (Павшие братья), посвященный украинским шахтерам. В презентации примут участие Киевский камерный ансамбль «Наполеон» и сводный хор. Завтра группа DVC даст концерт в шахтерском городе Ровеньки.

По словам Ш.КАРРА, он вместе со своей группой приехал в Луганскую область дать концерт, а не заниматься политикой.