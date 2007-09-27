На сайте УНИАН читайте все про Крым и Харьков

В Агентстве УНИАН стартуют новые проекты - “УНИАН-Крым” и “УНИАН-Харьков”.

На сайте агентства (www.unian.net) открываются страницы “Крым” и “Харьков”, где в открытом доступе для всех посетителей сайта будут подаваться новости в режиме “реального времени” из Крыма и Харькова.

Также будут публиковаться аналитические статьи, комментарии к актуальным событиям в регионе, репортажи о резонансных событиях, фоторепортажи.

Зайдя на соответствующие страницы сайта агентства (http://crimea.unian.net и http://kharkiv.unian.net), посетители, кроме того, смогут получить необходимую справочную информацию о каждом из регионов, в частности, об органах власти, предприятиях и бизнес-структурах, об общественных, творческих и других организациях, о транспорте, интересных туристических объектах и маршрутах.

Новые проекты агентства, по мнению главного редактора УНИАН Александра ХАРЧЕНКО, помогут всем желающим получать новости из одного из крупнейших городов Украины и автономной республики, где происходят важные в масштабах всей страны события. Потребность в таких новостях и такой информации растет, а развитие Интернета позволяет оперативно удовлетворять этот спрос, подавая объективную информацию и комментарии специалистов. При этом, подчеркнул А.ХАРЧЕНКО, это только начало масштабного проекта “Вся Украина – на сайте УНИАН”, в рамках которого планируется создать отдельные страницы для всех регионов Украины. “Мы часто говорим о том, что судьба страны решается в регионах, но при этом информационные потоки замыкаются на Киеве. Разветвленная система региональных страниц и подача новостей из регионов в режиме “он лайн” – это реальный шаг в этом направлении”, подчеркнул главный редактор УНИАН.