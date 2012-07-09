В Одесской области дом журналиста забросали «коктейлями Молотова»

Сегодня ночью двое неустановленных лиц забросали дом котовского журналиста Анатолия Тиоры бутылками с зажигательной смесью.

Об этом УНИАН сообщили в Одесской областной организации Комитета избирателей Украины.

Как уточнил председатель облКИУ Анатолий Бойко, «всего было брошено три бутылки с фитилями и бензиново-маслянной смесью. Первые две попали в стену, вследствие чего загорелась стена и крыша. Третья пробила окно и залетела внутрь дома, однако фитиль потушился. Найдена на месте происшествия и четвертая бутылка, которую забросить в дом не успели – двое исполнителей теракта в темной одежде сбежали с места преступления».

Корреспондент издания «ИзбирКом» А.Тиора считает, что преступники намеревались ночью сжечь дом вместе с ним и членами его семьи.

«Просто нам повезло - усилиями членов семьи удалось предотвратить уничтожение здания. С места преступления изъяты две уцелевшие бутылки с жидкостью, спички и фрагменты стекла от разбитых бутылок из-под «Боржоми», «Ессентуков» и «Ноя», - сказал А.Тиора.

Как заявил в беседе с корреспондентом УНИАН начальник Котовского РОВД Михаил Граненко, «следователем возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное уничтожение имущества путем поджога, проводится отработка нескольких версий преступления. В том числе отрабатывается версия поджога, связанного с журналистской деятельностью А.Тиоры».

Как сообщал УНИАН, 19 июня Одесская облорганизация КИУ обнародовала заявление, в котором потребовала от руководства Одесской ОГА, облсовета и Партии регионов дать публичную оценку нападению депутатов-«регионалов» Котовского горсовета на журналиста А.Тиору, а от правоохранительных органов - привлечь к ответственности виновных.

Как говорилось в документе, члены фракции Партии регионов в Котовском горсовете в ходе совместного заседания депутатских комиссий совершили нападение на А.Тиору.

«Группа депутатов набросилась на А.Тиору, вырвала у него журналистское удостоверение, портмоне, сумку и выбросила в коридор, очевидно, рассчитывая, что журналист побежит собирать вещи и документы», - сообщалось в заявлении.

Однако корреспондент остался в зале и вызвал милицию. Пока сотрудники правоохранительных органов составляли протокол о нападении, вещи корреспондента «ИзбирКома» пропали из коридора горсовета. Впоследствии А.Тиора обнаружил их в дворовом туалете рядом с Котовской райпрокуратурой.