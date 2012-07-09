В Бердичеве - массовое отравление пирожными

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил житель города Назар Вознюк, мать которого также оказалась среди госпитализированных.

По словам Н.Вознюка, 7 июля его мать Татьяна Вознюк купила в магазине пирожные, поела их, а уже 8 июля почувствовала себя очень плохо, у нее появились симптомы пищевого отравления. Женщина обратилась к врачам, и была госпитализирована в Бердичевскую центральную городскую больницу.

Как сообщил Н.Вознюк, он стал свидетелем того, что за эти выходные дни в городскую больницу были госпитализированы более 20 человек с разными симптомами, которые обычно появляются при пищевом отравлении. Мать Н.Вознюка спрашивала у пострадавших, что они ели накануне, и все госпитализированные ответили, что ели пирожные из того же магазина.

В больнице УНИАН сообщили, что на данное время не могут предоставить официальной информации о массовом отравлении, поскольку лаборатория еще не сделала анализы посевов, взятых у больных.

В Бердичевском городском совете УНИАН подтвердили факт массового обращения людей в больницу с симптомами пищевого отравления, однако точные причины заболевания и подробности события пообещали сообщить позже, после выяснения всех обстоятельств.

В пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Житомирской области УНИАН проинформировали, что в официальной сводке чрезвычайных событий, которые произошли в регионе за последние двое суток, информации о факте госпитализации людей в Бердичеве нет.